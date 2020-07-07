جامعة الإمارات تعلن الفائزين في «الكورونا من منظور الفنانين»

فاز ثلاثة طلاب من جامعة الإمارات بالمراكز الأولى في مسابقة «الكورونا من منظور الفنانين» التي أطلقها منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار في مايو الماضي، وشارك فيها 24 متسابقاً. وهدفت المسابقة إلى بعث رسائل إلهام وأمل من خلال الأعمال الفنية وتعزيز الإبداع والابتكار لدى الطلبة الشباب.

وبلوحة زيتية على القماش فازت الطالبة روضة الشامسي من كلية العلوم - بالمركز الأول في المسابقة، وعبرت عن فخرها وسعادتها، وأوضحت أنها اختارت مزيجاً من ثلاثة عناصر - الشطرنج، وتمثال يرتدي قفازًا، وريشة سوداء فوق قناع، فالشطرنج يمثل معركتنا وتضحياتنا ضد الفيروس، باعتبار أن لعبة الشطرنج تعتمد على الخطط والتكتيكات الجيدة والتحركات المدروسة، التي تشبه الطريقة التي يجب أن نخوض بها معاركنا في الحياة الواقعية، ويُعبر التمثال الذي يرتدي قفازاً عن الجانب المثير للجدل من هذا الوباء، مع الأخبار والقصص التي لا تنتهي والتي نستمع إليها كل يوم، وكيف نحاول البقاء آمنين والتعامل مع الوضع. وأخيرًا، فإن الريشة السوداء الموجودة أعلى القناع ترمز إلى الأمل. الريش علامة أمل، والريش الأسود على وجه الخصوص يرمز إلى الحماية والأمل.

وحصلت الطالبة أمل الزعابي من كلية التربية على المركز الثاني من خلال لوحة أكريليك على القماش بعنوان «بانديميا»، وعبرت فيها عن تأثير العزلة عليها أثناء الوباء وكيف لجأت للأكل للشعور بحال أفضل مما أثر على صحتها. بينما حقق الطالب باشينس ايركوز من كلية الهندسة المركز الثالث عن لوحته الزيتية التي تحمل عنوان «دموع الإيمان، الحرية العاطفية». وتظهر لوحته ازدواجية الصراع والأمل، الصراع للتغلب على الفيروس والغموض الذي يسود هذا الصراع، والأمل في أن تشرق الشمس مرة أخرى.

وتعرض اللوحات الفائزة بالمركز الثاني والثالث في مركز جامعة الإمارات للفنون ومنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنتزه ومجلة أصوات الجامعية، كما أن الفائزة بالمركز الثاني ستحصل على جلسة تدريبة مع شركة «إمبورينج ثرو».

ضمت لجنة التحكيم التي قامت بتقييم اللوحات منى الحمادي، المدير التنفيذي لجمعية البيت متوحد، وستايسي كالكوسي، منسقة في جامعة الإمارات قسم الدراسات الإعلام والصناعات الإبداعية؛ ود.ساحرة بليبله، أستاذ مشارك بقسم الهندسة المعمارية بجامعة الإمارات؛ ودانش فرحان، الرئيس التنفيذي لشركة «زيشاي أند كو»، وعائشة أياز، وساره ويلارد، مُحاضرتين في جامعة الإمارات.