النوم المتأخر للمراهقين يسبب الربو

خلصت دراسة أجراها باحثون من جامعة ألبرتا الكندية، إلى أن المراهقين الذين ينامون في وقت متأخر من الليل أكثر عرضة للإصابة بالربو، ووجد أن النوم المبكر يقلل من خطر الإصابة لدى الأطفال.

ويمتلك الأشخاص المصابون بالربو مجاري هوائية «حساسة»، ويعاني نظامهم المناعي من ضعف أمام عوامل مثل الغبار والتلوث والتمارين الرياضية، إذ يتضخم مجرى الهواء ويضيق، ما يجعلهم يلهثون من أجل التنفس، وهذا ما ينتج عن نوم المراهقين في وقت متأخر لأنهم يعطلون ساعة أجسادهم، والتي يعتقد بعض الخبراء أن لها تأثيراً على وظيفة المناعة في رئتيهم.

درس الباحثون ما يقرب من 1700 مراهق، وأظهرت النتائج أن المراهقين الذين ينامون في وقت متأخر أكثر عرضة للإصابة بأعراض الربو، مثل العطس وسيلان الأنف، بثلاثة أضعاف.

وجندت الدراسة المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، وسألتهم عن وقت المساء الذي يميلون فيه إلى الشعور بالتعب، بدءاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 2 صباحاً، وشملت الأسئلة الأخرى ما الوقت الذي يشعرون فيه بالراحة في اليوم؟ وكيف كانوا متعبين في الصباح.

وقال د. سوباباتا مويترا، مؤلف الدراسة: هناك صلة وثيقة بين وقت النوم والإصابة بالربو والحساسية.