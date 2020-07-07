«مرشدات الشارقة» تطلق «السعادة من هنا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مفوضية مرشدات الشارقة، عن إطلاق حملة افتراضية بعنوان «السعادة من هنا»، لنشر الوعي بين الزهرات، والمرشدات، والمرشدات المتقدمات، وأمهاتهن، بأهمية المحافظة على الصحة البدنية، والذهنية، وتعزيز القيم والسلوكات الإيجابية المتعلقة بأسلوب حياتهن وتحديداً خلال الظروف الراهنة، وبقائهن في المنزل لفترات طويلة، لحمايتهن من الإصابة بفيروس كورونا تتضمن الحملة التي تقام عن بعد، عبر برنامج «زووم»، وتستكمل فعالياتها بمقاطع مصورة على الصفحة الرسمية للمفوضية على «إنستجرام»، سلسلة من الحلقات النقاشية والورش الرياضية والفنية والصحية التي تقدمها أخصائيات واستشاريات في مختلف المجالات التربوية والصحية والتعليميّة.أقيمت الجلسة الأولى، يوم الأحد الماضي، تحت عنوان «شفرة السعادة»، وقدمتها فاطمة علي العلي، استشارية تربوية بمركز ارتقاء لتنمية المواهب والقدرات، وتحدثت عن مؤشرات السعادة لحياة إيجابية.ونظمت الجلسة الثانية، أمس الاثنين، تحت عنوان «أسلوب الحياة الصحي»، وقدمتها شذى عمر، اخصائية تغذية، ومثقفة صحيّة بإدارة التثقيف الصحي، واستعرضت خلالها مجموعة من المحاور المتعلقة بالتغذية السليمة، وأهمية النشاط البدني، وأهمية النوم لتعزيز المناعة.وتشتمل الدورة على سلسلة من الورش الإبداعية المتنوعة، ومن أبرزها ورشة «صحي ولذيذ»، التي تستعرض عبر «إنستجرام» مقاطع مصورة يومية لوصفات تحضير عصائر صحية ومفيدة، وورشة «ساعة لياقة»، التي تقدم خلالها مدربة لياقة بدنية متخصصة تمرينات افتراضية لمدة 5 أيام للمنتسبات عبر برنامج «زووم»، وورشة «تربية في زمن كورونا»، تقدم خلالها خبيرة تربوية نصائح واستشارات للأمهات حول تربية الأبناء وتعليمهم خلال فترة كورونا عبر برنامج زووم.

تنظيم المنزل

تعلم ورشة «حب الذات الحقيقي» الفتيات على الفرق بين حب الذات، والأنانية، وكيف نمارس حب الذات كأسلوب حياة، وكيف نتحدث عن أنفسنا بكل إيجابية، وذلك عبر برنامج «زووم»، وفي ورشة «ترتيب المنزل مع المصممة لينة» تتعلم المنتسبات أساسيات تنظيم المنزل وكيفية انتقاء الألوان، وتقسيم المساحات في المنزل. كما تتعلم الحاضرات خلال ورشة بعنوان «قوة طاقة الكلمات» تأثير الكلمات التي نستخدمها في حياتنا اليومية، وانتقاء كلمات التمكين، إضافة إلى رسم لوح فنية تعبر عن قوة الكلمة وتأثيرها، وفي ورشة «أساسيات وفنون المذاكرات اليومية»، تتعرف المشاركات في هذه الجلسة التي تقام على برنامج زووم، كيفية إعداد المذكرات اليومية لوضع الأهداف مع تزيينها بطريقة مبدعة.

وتنشر المفوضية يومياً عبر حسابها في «إنستجرام» مقاطع فيديو واقتباسات ملهمة لد.عادل السجواني، طبيب متخصص في طب الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وعضو الفريق الوطني للتوعية بفيروس «كوفيد 19»، ود. نجاة الزبيدي، اخصائية طب الأمراض النفسية، لتسليط الضوء على أبطال خط الدفاع الأول.

وقالت شيخة الشامسي، مديرة مفوضية مرشدات الشارقة: تستمر المفوضية بتقديم الفعاليات والبرامج التي تستهدف الفتيات وتطور قدراتهن ومواهبهن وتحفزهن على اتباع نظام حياة صحية خلال الظروف الحالية التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا، لمساعدتهن على تخطي هذه المرحلة والإسهام في اكتساب مهارات حياتية جديدة تساعدهن على تجاوز التحديات من خلال المثابرة والسعي لإيجاد جيل قيادي وواعي ومدرك لمتطلبات العصر.