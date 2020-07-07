الاتحاد الأوروبي يتعهد بالتصدى لواشنطن بشأن نزاعات تجارية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي الاثنين، إن الاتحاد سيتخذ إجراء حاسماً ضد الولايات المتحدة إذا لم تظهر استعداداً لتسوية خلاف طال أمده بشأن دعم صناعة الطائرات.

ويتجه نزاع تجاري يرجع إلى عام 2004 بشأن الدعم المقدم لشركتي إيرباص الأوروبية وبوينج الأمريكية لصناعة الطائرات نحو نهاية في منظمة التجارة العالمية.

ومنحت المنظمة بالفعل واشنطن الحق في فرض رسوم على بضائع أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار مرتبطة بالدعم المقدم لإيرباص، لكنه من المتوقع أن يصدر في سبتمبر/ أيلول حكماً بشأن الرد الذي يمكن لأوروبا أن تتخذه فيما يتعلق بالدعم الذي تحصل عليه بوينج.

وأبلغ المفوض التجاري الأوروبي فيل هوجان لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي أن واشنطن رفضت مرتين مقترحات من الاتحاد الأوروبي لتسوية النزاع وأنه يأمل بأن تصدر منظمة التجارة حكمها في أقرب وقت ممكن في سبتمبر/أيلول.

وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إنهم لا يتوقعون أن تبدي الولايات المتحدة استعدادا لحل النزاع قبل ذلك الحين.

وقال هوجان «أريد أن اطمئن الناس إلى أننا مستعدون للتحرك بشكل حاسم وقوي من جانب الاتحاد الأوروبي إذا لم نحصل على النتيجة التي نتوقعها من الولايات المتحدة فيما يتعلق بوضع نهاية لهذا النزاع الذي مضى عليه 15 عاما».

ودأب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ تولى منصبه على توجيه انتقادات للاتحاد الأوروبي بشأن فائضه في تجارة السلع مع الولايات المتحدة وفرض رسوماً جمركية على واردات المعادن من الاتحاد، وهدد بأنه سيفعل نفس الشيء مع السيارات المصنعة في التكتل.

وفي مونتريال، أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن الأخير لن يزور واشنطن هذا الأسبوع للاحتفال مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والمكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور بدخول اتفاقية التجارة الحرّة الجديدة لأمريكا الشمالية حيّز التنفيذ.

وجاء في بيان للمكتب أنه «على الرغم من المحادثات التي أجريت مؤخراً حول إمكان مشاركة كندا، سيكون رئيس الوزراء موجوداً في أوتاوا هذا الأسبوع لإجراء اجتماعات حكومية مقرّرة والمشاركة في اجتماع مع البرلمان تم تحديد موعده قبل وقت طويل».

وكان الرئيس المكسيكي أعلن سابقاً على تويتر أنّ ترودو لن يشارك في الحدث المقرّر الأربعاء، لكنه قال إن الأخير وافق على زيارة المكسيك «في أقرب وقت ممكن».

وستكون هذه الزيارة الخارجية الأولى التي يجريها لوبيز أوبرادور، وهو سيلتقي ترامب الأربعاء.

وكان ترودو أشار الجمعة إلى أنّه لم يحسم قراره من الزيارة، وذلك جزئياً بسبب احتمالات إعادة فرض الولايات المتحدة رسوماً على الألمنيوم الكندي.

كذلك تثير «الأوضاع الصحية وفيروس كورونا المستجدّ» الذي يجتاح الدول الثلاث مخاوف لدى رئيس الوزراء الكندي، لا سيّما أنّ الولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً من الجائحة مع 2,8 ملايين إصابة، وأكثر من 130 ألف وفاة.

ودخلت اتفاقية التجارة الحرّة الجديدة حيّز التنفيذ الأربعاء الماضي علماً بأنّ الحدود بين الدول الثلاث مغلقة جزئياً بسبب جائحة كوفيد-19.

وتحلّ الاتفاقية الجديدة التي أطلقت عليها تسمية «اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا» محل اتفاقية «نافتا» التي دخلت حيز التنفيذ في العام 1994.

وكان ترامب قد فرض في يونيو/ حزيران 2018 -حين كانت الاتفاقية قيد التفاوض- رسوماً عقابية على الألمنيوم الكندي ما أثار صدمة لدى أوتاوا الحليفة التاريخية لواشنطن. (وكالات)