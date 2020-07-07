إغلاق وإنذار 24 منشأة تجارية مخالفة في أبوظبي

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إغلاق 5 منشآت تجارية، وإنذار 19 منشأة أخرى غير ملتزمة بالتعاميم والشروط والضوابط الصادرة من قبل الدائرة، إضافة إلى عدم التزامها بوضع الأسعار على المنتجات، فيما تمت مصادرة 35 منتجاً غير مطابق للمواصفات والمقاييس.

وأكدت «اقتصادية أبوظبي» في تقرير صدر، أمس الثلاثاء، أنها قامت، يوم الأحد الماضي، بعملية رصد لهذه المنشآت المخالفة في إطار حملاتها الرقابية اليومية على المنشآت الاقتصادية والأسواق التجارية للوقوف على أي تجاوزات تخالف قانون حماية المستهلك، وتقديم أفضل الخدمات له.

وأشار تقرير الدائرة إلى أن الحملة اليومية للرصد تستهدف المنشآت التي لا تتقيد بالإجراءات الوقائية الصحية ضمن الضوابط واللوائح التي حددتها الدائرة.

وأفادت الدائرة في تقريرها بأنها وزعت خلال الحملة 144 منشوراً توعوياً وإرشادياً لمختلف الشرائح والقطاعات بشأن المستجدات المتعلقة بجائحة «كوفيد-19»، إلى جانب منشورات تحمل تطبيق برنامج الحصن لكل العاملين في المراكز والمنشآت التجارية.

وذكرت الدائرة أنها قامت خلال الحملة بزيارة 1196 منفذ بيع وبقالة للتحقق من تطبيق التباعد الجسدي والإجراءات الاحترازية للحد من آثار جائحة كوفيد 19، ومراقبة الأسعار والتأكد من توفر المنتجات الإستهلاكية.

ونفذت الدائرة زيارات لـ185 مركزاً لبيع الخضراوات والفواكه والأسماك للتحقق أيضاً من تطبيق التباعد الجسدي، ومراقبة الأسعار، فيما تمت زيارة 389 مطعماً، وعربة متنقلة، ومقهى، للتحقق من التزام تلك المنشآت بتطبيق عدم استقبال الزبائن داخل المطعم، والتأكد من إغلاق العربة المتنقلة، ومتابعة التعميم الصادر بشأن حظر تقديم الشيشة، كما تمت مراقبة للأسعار والتأكد من توافر المستلزمات الطبية في 72 صيدلية بالإمارة.

وتحققت الدائرة من سلامة المستلزمات الصحية وتوافقها مع الاشتراطات والمعايير من خلال زيارة 60 منشأة صحية، وكذلك التحقق من توفر كل المتطلبات والإجراءات الاحترازية بشأن الحد من آثار جائحة كوفيد-19 في 35 مركز تسوق.

وعلى صعيد الأندية الرياضية، والصالونات النسائية، فقد جرت زيارة 96 نادياً وصالوناً للتحقق من تطبيق الاشتراطات الاحترازية بشأن الحد من آثار جائحة كوفيد19، وجرى خلالها إغلاق الأنشطة التي تم إصدار قرار بخصوص إغلاقها.

وأوضح تقرير «اقتصادية أبوظبي» أن الدائرة قامت بالتحقق من تطبيق التباعد الجسدي والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد في 23 محصلاً للصرافة، إضافة إلى سحب 35 منتجاً غير مطابق للمواصفات والمقاييس بحيث تم سحبها بالتنسيق من قبل المنشأة مع الدائرة.