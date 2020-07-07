الإمارات والولايات المتحدة تبحثان التعاون الأمني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث اللواء سعيد راكان الراشدي مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، خلال لقائه بمكتبه ويليام باف الملحق الإقليمي لإدارة تحقيقات الأمن القومي في السفارة الأمريكية بأبوظبي، عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتعاون الأمني.
يأتي اللقاء في إطار تعزيز ودعم العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في مجال أمن وحماية الحدود.
من جانبه أشاد الملحق الأمريكي بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والجهود الحكومية لاحتوائه من خلال تحرك استباقي يعتمد على اتخاذ سياسات وقرارات وإجراءات ووضع خطط عمل وسياسات وآليات تغطي القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية واصفاً جهود الإمارات في هذا الصدد بأنها تجربة تستحق الإشادة في التعامل مع أزمة كوفيد 19.
وأثنى على جهود الإدارة العامة لشؤون الأجانب والمنافذ من خلال استحداث الخدمات واتباع أفضل الممارسات لخدمة المتعاملين وثمن الجهود التي تبذلها بمواجهة التحديات وتقديم الخدمات.
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