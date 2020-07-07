شكرا لقرائتكم خبر عن منح دراسية للطلبة المتفوّقين من «كهرباء الشارقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” أكدت خولة عبد الرحمن بن هدة، رئيسة قسم المنح الدراسية في هيئة كهرباء ومياه الشارقة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الخط المباشر»، أنه بتوجيهات صاحب السموّ ⁧‫حاكم الشارقة⁩، خصصت الهيئة منحة للطلبة الحاصلين على نسبة أكبر من 85 %، الراغبين في الدراسة في جامعة الشارقة أو «أمريكية الشارقة». ويمكن للطلبة التقديم عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

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