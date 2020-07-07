دبا الحصن يدشن فعاليات صيف الشارقة الافتراضي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي فعاليات صيف الشارقة الافتراضي «عطلتنا غير» الذي يقام تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي في الفترة من 5 إلى 30 يوليو الجاري للمرحلة العمرية من 8 إلى 16 سنة من أبناء وبنات المواطنين والمقيمين.
افتتح الفعاليات الافتراضية أحمد عبدالله الغصيب النقبي رئيس اللجنة الثقافية المجتمعية بالنادي، وذلك بحضور طالب اليحيائي نائب رئيس مجلس إدارة النادي وسعيد محمد خليفة الريامي أمين السر العام ؛ رئيس لجنة الإعلام ومحمد راشد رشود نائب رئيس لجنة الثقافة المجتمعية وأعضاء لجنة الثقافة المجتمعية وأولياء الأمور والطلبة.
حضر الافتتاح عدد من مسؤولي متحف اللوفر بأبوظبي وشاركوا في الرحلة الافتراضية للمتحف وأعطوا شرحاً عن المتحف خلال الجولة الافتراضية، كما صاحب الجولة عدد من الفعاليات والبرامج.
وأوضح عبد الله الغصيب النقبي رئيس اللجنة الثقافية أن النادي يقدم أنشطته الصيفية الافتراضية بسبب جائحة كورونا وأفاد بأن هناك أنشطة رياضية متنوعة وثقافية، كما توجد مسابقات رياضية وفنية وورش ومحاضرات ومسابقة للقرآن الكريم.
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