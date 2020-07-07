مبعوث أمريكي يصل كوريا الجنوبية.. وبيونج يانج ترفض المحادثات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل مبعوث أمريكي إلى كوريا الجنوبية، الثلاثاء، في محاولة لإحياء المحادثات النووية المتوقفة مع كوريا الشمالية بعد ساعات من إصدار الأخيرة بياناً قالت فيه، إنها لا تعتزم الجلوس للحوار مع الولايات المتحدة وطالبت كوريا الجنوبية بوقف التدخل في شؤون الآخرين.

وذكرت وسائل إعلام أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ستيفن بيجن، الذي يقود المحادثات مع كوريا الشمالية، وصل إلى قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية، ومن المقرر أن يجتمع مع مسؤولين من سيؤول يومي الأربعاء والخميس.

واتهم مدير عام الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية، كوون جونج جون، كوريا الجنوبية بإساءة تفسير بيان لـ «بيونج يانج» ونفى شائعة في غير وقتها، حول قمة أخرى بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقالت كوريا الشمالية، السبت، إنها لا تشعر بحاجة لعقد قمة جديدة، بعد أيام من اقتراح الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، الذي عرض التوسط بين كيم وترامب، لكي يلتقي الزعيمان مرة أخرى قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

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وقال كوون في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: لقد حان الوقت لتتوقف كوريا الجنوبية عن التدخل في شؤون الآخرين، لكن يبدو أنه لا يوجد علاج أو وصفة طبية لعادتها السيئة، مضيفاً: بصراحة مرة أخرى، ليس لدينا نية للجلوس وجهاً لوجه مع الولايات المتحدة.

والتقى ترامب وكيم للمرة الأولى في عام 2018 في سنغافورة، وعززا الآمال في إنهاء برامج بيونج يانج النووي من خلال المفاوضات، لكن القمة الثانية في فيتنام عام 2019 والمفاوضات اللاحقة انهارت. من جانبه قال يانج مون جين، الأستاذ بجامعة دراسات كوريا الشمالية في سول، إن بيان «كوون» يعكس التوتر المستمر بين الكوريتين ورؤية بيونج يانج بأن القضايا النووية يتعين مناقشتها مع الولايات المتحدة فقط.

وأضاف: يشير أيضاً إلى أن الكوريين الشماليين سيتخلون عن مبدأ المفاوضات السابق، حيث لعبت كوريا الجنوبية دور الوسيط ولن يعودوا إلى طاولة المفاوضات بدون تنازلات أمريكية كبيرة، وأشار بيجن في الأسبوع الماضي، إن هناك متسعاً من الوقت للجانبين لاستئناف الحوار وتحقيق تقدم ملموس، لكن جائحة كورونا قد تجعل من الصعب إجراء اجتماع وجهاً لوجه قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.