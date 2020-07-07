اعتماد النتيجة السلبية لفحص «كورونا» ما لم تمض عليها 96 ساعة



أصدر مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بدبي، الإصدار الثالث لرحلة مريض «كوفيد- ١٩».

وجاء في الوثيقة، أن هذه الإجراءات تنطبق على المسافرين القادمين لدبي عبر مختلف المنافذ، والحالات التي تظهر عليها أعراض «كوفيد- 19»، والمخالطين لحالات «كوفيد- 19» المؤكدة.

وتفصيلاً، حدد مركز التحكم ٩ خطوات يجب اتباعها مع المسافرين القادمين إلى دبي، الخطوة الأولى تتم بعد وصول المسافرين إلى أحد منافذ إمارة دبي سواء الجوية، والبرية، والبحرية، ويتم فحص القادمين عبر الماسحات الحرارية للتعرف إلى وجود ارتفاع بدرجة الحرارة (37.50C ≤).

والخطوة الثانية تتمثل في تصنيف المسافرين لعمل اختبار «كوفيد- 19» (PCR)- حيث ينقسم المسافرون إلى سياح يحملون نتيجة اختبار «كوفيد- 19» (PCR) سلبية لم يمض على إصدارها أكثر من 96 ساعة، وفي هذه الحالة يتم اعتماد النتيجة السلبية دون الحاجة للدخول في الحجر الصحي، أما إذا تبين وجود أعراض أو كانت الحالة مشتبه في إصابتها بـ«كوفيد- 19»، تتم إعادة الاختبار في المنفذ بغض النظر عن النتيجة السلبية. وبالنسبة للسياح الذين ليست لديهم نتيجة اختبار فإنهم يتوجهون لعمل الاختبار في المنفذ، والنوع الثاني، هم المواطنون والمقيمون يتوجهون لأخذ مسحة لاختبار «كوفيد- 19» (PCR) في المنفذ، ويتم إتمام تسجيل المسافر في نظام «حصانة»، ويتقيد المسافر القادم بالحجر الصحي في مكان سكنه إلى حين صدور نتيجة الاختبار. وهي من مسؤولية الفريق الطبي المعني في المنفذ والمستهدف الزمني خلال ساعة من الوصول.

والخطوة الثالثة تتمثل في تحميل التطبيق الذكي COVID-19 DXB» Smart App» والتسجيل فيه، ويتم التحقق من أن كافة المسافرين القادمين قد قاموا بتحميل التطبيق، والتسجيل فيه لتفعيل خاصية المتابعة خلال فترة الحجر الصحي، والتوقيع على التعهد في التطبيق.

والخطوة الرابعة ترسل العينات للمختبر ويتم إرسال عينات اختبار «كوفيد- 19» والمأخوذة عن المقيمين القادمين في المنفذ لإتمام التحاليل في المختبر المعتمد.

وأكد مركز التحكم أن نتائج اختبار «كوفيد- 19» (PCR) - يتم إتمام الاختبار بمجرد استلام المختبر للعينات. وعند ظهور النتائج يقوم المختبر المعتمد والحاصل على صلاحية الدخول لنظام «حصانة»، أو المنشأة الصحية التي قدمت للمختبر طلب الاختبار، بتحديث البيانات على نظام «حصانة»، فإذا كانت النتيجة سلبية، يستلم الشخص رسالة نصية تفيد بالنتيجة، ويمكن للمسافر إنهاء الحجر مباشرة. وإذا كانت النتيجة إيجابية، سوف تستلم الحالة رسالة نصية بالنتيجة، ويترتب عليه التحقق والتقييم الهاتفي للحالة المؤكدة، ويتم التواصل هاتفياً مع حالة «كوفيد- 19» المؤكدة مع عمل إجراءات عدة، وهي إعلام المريض بأن نتيجته إيجابية، وعمل تقييم لتصنيف الحالة وفق شدة الأعراض.

وأوضح مركز التحكم، ضرورة التوافق مع العزل المنزلي، بالنسبة للحالات التي لا تظهر عليها أعراض أو تكون أعراضها بسيطة، يتم تقييم مدى التوافق مع شروط العزل المنزلي.

وشدد المركز على ضرورة تعيين الفريق المشرف على المريض في التطبيق الذكي COVID-19 - DXB - تنطبق هذه الخطوة على الحالات التي تتوافق مع شروط العزل المنزلي. يقوم فريق التحقق بالتأكد من تسجيل المريض ضمن التطبيق الذكي. بعد التسجيل، يتم ربط المريض مع الفريق المشرف، مع توفير الإرشادات اللازمة له للبدء بالعزل المنزلي، وفقاً للإرشادات المحددة في «دليل العزل والحجر المنزلي».

وأكد المركز أنه ينقل المريض إلى منشأة العزل الصحي (فندق أو مبنى)، وينطبق ذلك إذا لم تتوافق ظروف المريض مع شروط العزل المنزلي، أو أنه قد رفض ذلك الاختيار. يتم في هذه الحالة تخصيص سرير للمريض في منشأة العزل الصحي، ويتم التنسيق مع مركبة تابعة لهيئة الطرق والمواصلات لتوفير خدمة النقل، ويتم نقل المريض للمنشأة، وبعد نقل المريض، يتم إخطار بلدية دبي للقيام بالتعقيم الشامل لمقر المريض (المكان الذي تم نقله منه). وإذا رفض المريض العزل المنزلي، يتحمل المريض تكلفة بقائه في منشأة العزل الصحي (مبنى أو فندق).

ينطبق هذا الاختيار على المسافرين القادمين والذين تكون نتيجة اختبار «كوفيد- 19» لهم إيجابية. ويمكن لجهة العمل توفير مكان ملائم للعزل، أو أن يتم عزل المريض في منشأة العزل الحكومية مع تكفل جهة العمل أو الشخص نفسه بالتكلفة، لافتاً إلى أن الحكومة ستتكفل بتكاليف العزل المؤسسي للحالات الاستثنائية كالحالات الإنسانية.

وأكد مركز التحكم أن نقل المرضى للعزل في المستشفى ينطبق على المرضى ذوي الأعراض المتوسطة، أو الشديدة، أو الحرجة، ويتم تخصيص سرير في المستشفى ويتم التنسيق لتوفير سيارة إسعاف لنقل المريض ويتم نقل المريض للمستشفى.

وأكد المركز أن الخطوة الأخيرة، تتمثل في إنهاء العزل أو الحجر الصحي ويتم ذلك الانتهاء من الخطوات السابقة، ويتم تزويد الشخص بشهادة خلو من المرض عند انتهاء العزل أو الحجر، فإذا كان الشخص في العزل أو الحجر المنزلي، يتم إصدار الشهادة إلكترونياً، إما من خلال تنسيق الشخص مع الطبيب المعني على التطبيق الذكي COVID-19 DXB Smart App، أو بالتواصل مع الخط الساخن لهيئة الصحة بدبي على الرقم 800342، وإذا كان الشخص في العزل أو الحجر المؤسسي، أو في المستشفى، يتم استلام الشهادة من الفريق الطبي المشرف على الحالة.