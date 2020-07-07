مبادرة لـ «رد الجميل» للعمال في المواقع الخارجية

نفذت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع فرعها بمركز شرطة المدينة الشامل، مبادرة «رد الجميل»، التي نظمها فريق «وولفز بايكرز» للدراجات النارية، لتوجيه الشكر والعرفان للعمال الذين يعملون في المنشآت الخارجية، تحت أشعة الشمس المباشرة، للتخفيف عنهم، فضلاً عن توعيتهم بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة خلال العمل، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكد العقيد الدكتور راشد السلحدي، مدير الإدارة، أن تنفيذ الإدارة لهذه المبادرة مع الفريق جاء من منطلق دعم مسؤوليتها تجاه جميع أفراد المجتمع، والحرص على ترسيخ قيم الإخاء والإنسانية، وتقديم كل صور العون والشكر للآخرين على جهودهم ودورهم الإيجابي والفعال في مسيرة التنمية والازدهار، وإسهامهم الكبير في عملية التطوير والبناء.

ووزع الفريق، بحضور الرائد راشد بلهون، رئيس قسم الشرطة المجتمعية، وحارب الفلاحي، رئيس فريق «وولفز بايكرز»، المياه والمشروبات الباردة والوجبات الخفيفة على العمال، مع شكرهم وتشجيعهم على مواصلة الجهود. فيما عبر الجميع عن شكرهم البالغ للقائمين على هذه المبادرة الإنسانية الخيرية.