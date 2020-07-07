الكويت تعين قاضيات للمرة الأولى في تاريخها

الكويت / محمد عبد الغفار / الخليج 365

اعتمد المجلس الأعلى للقضاء الكويتي، الثلاثاء، تعيين 8 قاضيات للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ليبدأن العمل في سبتمبر/ أيلول المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس، الذي يعد الهيئة المنوطة بإدارة شؤون القضاء في البلاد.

وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، أصدر النائب العام ضرار العسعوسي، قرارا بترقية 8 وكيلات نيابة إلى منصب "قاضيات"، و4 وكلاء نيابة ذكور، إضافة إلى ترقية 42 آخرين في السلك القضائي.

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وتفاعل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار العسعوسي، ووصفوه بـ"الخطوة التاريخية".

إلا أن القرار لم يكن مفاجئا، وفق مراقبين للشأن القضائي بالكويت، فالتغيير الحقيقي بدأ عام 2014 عندما سُمح للمرأة لأول مرة بالتقدم إلى امتحان تعيين "وكيل نيابة".

إذ إنه يمكن التقدم بشكل تلقائي لدخول السلك القضائي بعد مرور عدة سنوات على العمل كوكيل نيابة.

وجاء تعيين القاضيات الثماني ضمن إجراءات الكويت لخطة توطين القضاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.