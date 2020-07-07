بيروت.. "يونس إمره" يستضيف الأديب العالمي أمين معلوف

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

أعلن المركز الثقافي التركي "يونس إمره" في بيروت، استضافة الأديب اللبناني الفرنسي أمين معلوف، افتراضيا، الجمعة المقبل، ضمن فعاليات برنامج ثقافي عالمي.

وقال مدير "يونس إمره" في بيروت، إبراهيم فرقان أوزديمير للأناضول، الثلاثاء، إن المركز سيجرى حوارا مع الأديب اللبناني المقيم في فرنسا الجمعة المقبل عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

وأوضح أن الحوار الافتراضي مع العالمي أمين معلوف سيركز على التفكير الأدبي في المهجر، ضمن برنامج ثقافي عالمي باسم "إعادة التفكير وإعادة التعبير".

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ومعلوف (71 عاما/ مواليد بيروت) أديب وصحفي وروائي لبناني يقيم حاليًا في فرنسا، وله العديد من المؤلفات في الرواية والتاريخ والمسرح الشعري والسياسة، ترجم بعضها إلى نحو 40 لغة.

واستضاف البرنامج الثقافي، شخصيات بارزة في مختلف المجالات، أبرزهم الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، والفنان التركي إنجين التان دوزياتان.

ومعهد يونس إمرة Yunus Emre Enstitüsü"‎"، منظمة حكومية تركية، تهدف إلى نشر اللغة التركية والثقافة والفنون التركية.

وللمعهد فروع متعددة تصل إلى 50 فرعاً في 40 دولة، وتُعرف هذه الفروع في دول العالم باسم "المركز الثقافي التركي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.