تركيا.. عودة 4 آلاف و 300 سورياً إلى المناطق الآمنة ببلادهم

هطاي/ الخليج 365

عاد أربعة آلاف و 300 لاجئ سوري إلى المناطق الآمنة في إدلب وعفرين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، عبر بوابة جيلوة غوزو الحدودية في ولاية هطاي التركية.

ويستقبل معبر جيلوة غوزو الحدودي في قضاء ريحانلي التابع لولاية هطاي، يومياً عشرات السوريين القادمين من ولايات مختلفة بتركيا من أجل العبور إلى سوريا للعيش في المناطق الآمنة بمنطقة غصن الزيتون المحررة من الإرهاب، وفي إدلب وريفها.

ووفقاً لمعلومات حصل عليها مراسل الخليج 365، من مصادر أمنية، فأن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم من المعبر المذكور خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ أربعة آلاف و300 شخصاً.

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وقال السوري "ياسين مجرين" (23 عاماً)، للأناضول، إنه سعيد لعودته إلى منطقته، بعد أن تلقى العلاج في تركيا، متعافيا من مرض سرطان الأمعاء.

وأردف "جئت إلى تركيا للعلاج قبل نحو 8 أشهر، والحمد لله لقد تحسنت صحتي، شكرا جزيلا لكل من دعمنا، الآن أعود إلى منزلي في إدلب في منطقة آمنة وأنا سعيد للغاية".

من جهته أعرب "أحمد ذياب" (24 عاماً) عن سعاته لعودته إلى سوريا بعد أن تواجد في تركيا لخمسة سنوات .الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.