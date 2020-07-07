الحوثيون يهددون باستهداف قصور المسؤولين السعوديين

اليمن / الخليج 365

هددت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، باستهداف قصور المسؤولين السعوديين، ودعت المدنيين إلى الابتعاد عن محيطها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع، بالعاصمة صنعاء، بثته فضائية "المسيرة" الموالية للحوثيين.

وقال سريع: "على المدنيين السعوديين أو المقيمين الابتعاد عن قصور" المسؤولين السعوديين؛ "فقد أصبحت ضمن الأهداف العسكرية لقواتنا".

وأضاف: "نقول لإخواننا من مواطنين ومقيمين في السعودية، ابتعدوا عن المقرات العسكرية أو المقرات المستخدمة لأغراض عسكرية".

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وتحدث عن تنفيذ جماعة الحوثي "عمليات نوعية في السعودية؛ تمثلت في استهداف مواقع حساسة بالمملكة (لم يحددها)".

ولم تعقب السلطات السعودية أو التحالف العربي (تقوده المملكة) في اليمن، على تصريحات المسؤول الحوثي حتى الساعة 13:30 ت.غ.

وقبل نحو أسبوع، استأنفت مقاتلات التحالف العربي، غارات عنيفة على مناطق بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي منذ نحو 6 سنوات.

فيما أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الجمعة، استهداف مطار وقاعدة جوية جنوب غربي السعودية، عبر طيران مسير.

ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، ضد المسلحين الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء وصعدة منذ 2014.

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