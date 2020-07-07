كورونا.. "مبتورو أطراف" بغزة يستأنفون تدريباتهم الرياضية

دير البلح (قطاع غزة)/ هاني الشاعر/ الخليج 365-

استأنف العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة، في قطاع غزة، الثلاثاء، تدريباتهم الرياضية في مجال كرة القدم، بعد نحو 3 شهور من التوقف، بسبب الإجراءات الاحترازية منعا لتفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وفي ملعب "العنان" بمدينة دير البلح، وسط القطاع، تجمّع نحو 25 شخصا، فقدوا أطرافهم (دون سن الـ18)؛ إما بفعل الاعتداءات الإسرائيلية، أو بسبب حوادث، لتلقّي تلك التدريبات.

ويشرف على هذه التدريبات جمعية "فلسطين لكرة القدم البتر" (أهلية خاصة بمبتوري الأطراف)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة "أجناسيو كاساريس"، لمراسل وكالة الخليج 365 "انخراط اللجنة الدولية في النشاط الرياضي يأتي ضمن برنامج طويل ترعاه وتدعمه اللجنة".

وأضاف "بدأنا دعم رياضة كرة القدم لمبتوري الأطراف، العام الماضي مع المدرب الايرلندي سيمون بيكر".

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وتابع كاساريس "بالتزامن مع أزمة كورونا، تم تعليق كافة الأنشطة الرياضية بشكل مؤقت، في كل مكان".

وأكمل "عندما أصدرت وزارة الصحة قرارا باستئناف النشاط الرياضي، قمنا على الفور بتفعيل كرة القدم لفئة ذوي البتر، ضمن الإجراءات الوقائية الاحترازية من كورونا".

وبيّن "كاساريس"، أن ممارسة الرياضة للأشخاص الذين فقدوا أطرافهم، بغض النظر عن سبب الفقد، هو "أمر مهم صحيا ونفسيا، كما يساعد على الدمج المجتمعي بشكل كبير، خاصة فئة الأطفال".

وأوضح أن اللجنة الدولية، تعمل على برنامجين للدمج المجتمعي، إحداهما كرة القدم، والآخر كرة السلطة للكراسي المتحركة.

وأشار "كاساريس" إلى أن أهم المشاريع التي تنفّذها اللجنة الدولية بغزة، هي دعم "مركز الأطراف الصناعية" (يتبع لبلدية غزة).

وأضاف "جهودنا تنصب في اتجاهين، الأول: تقنيًا عبر دعم مركز الأطراف الصناعية، من خلال تعزيز القدرات التقنية وتصنيع الأطراف الصناعية؛ الثاني: دمج الأشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع".

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