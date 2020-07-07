واشنطن والمنامة توقعان اتفاقا لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب

المنامة/ الخليج 365

وقعت البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، اتفاقا لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، حسب ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية (رسمية).

وأفادت الوكالة، بأن توقيع الاتفاق جرى بين وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة، والسفير الأمريكي لدى المنامة غاستين سيبيريل، بالعاصمة المنامة.

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وينص الاتفاق على "تعزيز التعاون الثنائي في مجال الكشف عن المتفجرات والمواد المشابهة، ضمن برامج تدريبية في مجال مكافحة الإرهاب"، وفق ذات المصدر.

وخلال السنوات الماضية، كثفت البحرين تعاونها مع الولايات المتحدة، لا سيما في المجالات الأمنية والدفاعية ومكافحة الإرهاب.

وفي إطار هذا التعاون، عقدت المنامة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتماعا دوليا بالتعاون مع واشنطن وبمشاركة إسرائيل، لـ"بحث أمن الملاحة البحرية والجوية بالمنطقة، وسبل ردع الخطر الإيراني".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.