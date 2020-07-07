"مخلب النمر".. ضبط أسلحة وذخائر للإرهابيين شمالي العراق

أنقرة / الخليج 365

ضبطت القوات التركية المشاركة في عملية "مخلب النمر"، كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، عائدة لإرهابيي منظمة "بي كا كا"، في منطقة "حفتانين"، شمالي العراق.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الثلاثاء: إن عملية "مخلب النمر" تواصل تحقيق النجاحات وفق ما هو مخطط لها.

وأفادت بأن القوات المشاركة في العملية تمكنت خلال عمليات تمشيط لمخابئ وأوكار الإرهابيين من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

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وتضمنت الأسلحة والذخائر المضبوطة صواريخ موجهة مضادة للدبابات ومدافع وقذائف هاون وقنابل يدوية وألغام أرضية مضادة للأفراد وأسلحة متوسطة وخفيفة إلى جانب معدات أخرى يستخدمها عناصر منظمة "بي كا كا" لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.

وفي 17 يونيو الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في "حفتانين"، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.



وتعتبر هذه العملية الثانية شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو/ حزيران الفائت.



يُذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.