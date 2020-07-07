306 إصابات جديدة بكورونا.. ووفاة واحدة في فلسطين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، إنه تم تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى حالة وفاة واحدة.

وأضافت الوزارة في بيان، أن من بين الإصابات الجديدة 278 في محافظة الخليل، وذكرت الوزارة في بيانها: بلغ عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 23 حالة، وجميعها تتلقى العلاجات حسب البروتوكول الفلسطيني، بينها ست حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى أن هناك ثلاثة آلاف عينة من مختلف المحافظات قيد الفحص.

وأظهرت البيانات أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس الماضي، بلغ 5092 منها 4402 حالة نشطة، بينما بلغ عدد الوفيات 22، ويعقد رئيس الحكومة، محمد إشتية، الثلاثاء، اجتماعين للجنة الأمنية ولجنة الطوارئ الوطنية لدراسة التدابير، والإجراءات التي سيتم اتخاذها مع انتهاء الأيام الخمسة الحالية من الإغلاق الشامل، الأربعاء.

وقال اشتية، الاثنين، خلال الاجتماع الأسبوعي، لحكومته في رام الله: الأجهزة المختصة لن تسمح لأحد بخرق القانون وسيتم إيقاع العقوبات بحق المخالفين لشروط السلامة العامة، داعيا العشائر والعائلات إلى تبني ميثاق شرف مُلزم يمنع الأعراس وبيوت العزاء في كافة محافظات الوطن، لحين انتهاء أزمة كورونا، وتخضع الأراضي الفلسطينية للشهر الخامس على التوالي لحالة الطورائ مع استمرار تفشي وباء فيروس كورونا.