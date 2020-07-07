انطلاق الملتقى الافتراضي الأول لتعزيز نمو الصادرات الإماراتية

أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات عن استضافة منتدى دولي افتراضي للترويج للصادرات الإماراتية بالشراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات، (أدكس)، والاتحاد لائتمان الصادرات، في مسعى لتعزيز الجهود المبذولة لتعزيز نمو قطاع التصدير في الإمارة، ودعم القطاع للتغلب على التحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة الناجمة عن جائحة (كوفيد-19). وكذلك لخلق فرص جديدة في العديد من الأسواق العالمية لدعم الشركات في دبي للعودة على طريق النمو الاقتصادي بأسرع وقت.

وسيتم عقد منتدى افتراضي يجمع كبار المصدرين من مختلف أنحاء مجتمع الأعمال في دبي مع كبرى شركات الاستيراد والمشتريين الدوليين من جميع أنحاء العالم، يتضمن مجموعة من النقاشات والحوارات البناءة للتعريف بما تقدمه المؤسسات المعنية بالتصدير من جهود وخدمات لمساعدتهم في تنمية أعمالهم، والتأسيس للمزيد من العقود التجارية فيما بينهم، انطلاقاً من تعزيز مبدأ الشراكة التي تجمع مكتب أبوظبي للصادرات مع دبي لتنمية الصادرات، لدعم الشركات الإماراتية. وستعمل مؤسسة دبي لتنمية الصادرات على تفعيل مكاتبهما الدولية المتواجدة في 24 دولة حول العالم، بهدف دعوة المشترين للانضمام إلى المنتدى الأول من نوعه للترويج للتجارة الدولية في دولة الإمارات منذ الإغلاق العالمي للاقتصاد إثر الجائحة.

وسيعمل المنتدى على تعريف الشركات الوطنية والشركات والمؤسسات العالمية المشاركة بمجموعة كاملة من خدمات التمويل المباشر، وغير المباشر، والتسهيلات الائتمانية للمستوردين التي يقدمها مكتب أبوظبي للصادرات، وسبل تحفيز المعاملات التجارية مع المستوردين والمشترين من خارج الإمارات الراغبين في استيراد المنتجات والخدمات ذات المنشأ الإماراتي.

ويأتي الإعلان عن المنتدى الذي سيعقد بتاريخ 21 يوليو/ تموز 2020 على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب أبوظبي للصادرات، (أدكس)، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، بحيث يأتي توقيع هذه المذكرة تماشياً مع الأهداف الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات على خريطة التجارة الدولية، ودعم النمو الاقتصادي، والترويج للمنتجات الوطنية للشركات الإماراتية.

وأكدت المذكرة التي وقعها كل من المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وسعيد الظاهري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، (أدكس)، بالإنابة، على تعزيز آفاق التعاون المشترك، وتوحيد الجهود لدعم الصادرات الوطنية، من خلال مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الهادفة لتعزيز الفرص التي يتيحها «أدكس» أمام شركات دبي العاملة في مجال التصدير، وتعريفهم بمجموعة الحلول التمويلية، وميزات الدعم التي يقدمها أبوظبي للصادرات لرواد قطاع الاعمال والشركات الإماراتية.

وأشار المهندس ساعد العوضي إلى أهمية التعاون في هذه المرحلة للحفاظ على موقع الإمارات المتميز عالمياً في قطاع التصدير، بقوله: تعمل على الاستفادة من كل الموارد المتاحة لدعم قطاع التصدير الوطني الإماراتي وضمان توفير شبكة واسعة من المشترين والمستوردين الخارجيين للشركات الوطنية المصدرة في دبي للحفاظ على استمرار نمو صادراتنا من السلع والخدمات على نحو يحفز الانتعاش الاقتصادي والنمو على المدى البعيد. ومن خلال مؤسسة دبي لتنمية الصادرات لدينا الإمكانات والموارد لجذب المشترين للتعامل مع الشركات الإماراتية الرائدة عبر مكاتبنا المتوزعة في مختلف دول العالم، وأبرز الأسواق الاستراتيجية.

وطبقاً لمذكرة التفاهم، ستعمل مؤسسة دبي لتنمية الصادرات مع «أدكس» على دعم المصدرين، بحيث يتم تنويع أسواق التصدير أمام الشركات المحلية، من خلال تعريف هذه الشركات بالتسهيلات التي تقدمها المؤسسة، وبحزمة المنتجات والخدمات التمويلية والائتمانية التي يقدمها أبوظبي للصادرات لمساعدة الشركات الإماراتية في دبي على دخول الأسواق العالمية بأمان، والدفع بنمو مستدام لصادراتها.

وأكد مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، سعيد الظاهري، أهمية الاتفاقية المشتركة والمنتدى الدولي الافتراضي، بقوله: لطالما سعت الإمارات بكل قوة لتأسيس قاعدة من الحلول والخدمات التمويلية الاستراتيجية لدعم الشركات الوطنية وتعزيز موقفها في الأسواق العالمية، كما قامت الدولة بإطلاق العديد من المبادرات وتأسيس الهيئات المختصة لدعم وصول الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية وزيادة تنافسية المصدّرين الوطنيين.