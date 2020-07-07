«صحة» تقدم نصائح حول الرعاية النفسية للأطفال في ظل «كوفيد19»

قدمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، نصائح وإرشادات لأفراد المجتمع حول الرعاية النفسية للأطفال في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، ومرحلة التعافي، حيث ركزت على كيفية تعامل الأهل مع أبنائهم، خاصة أولئك الذين يعانون التوحد والوسواس القهري، ومساعدتهم للتعامل مع مشاعر الخوف أو القلق وتخطي هذه المرحلة للوصول لمرحلة التقبل والاستعداد النفسي للتعايش مع الأجواء الناجمة عن هذه الجائحة.

تأتي هذه الإرشادات ضمن برنامج الدعم النفسي والاجتماعي الذي تقدمه شركة «صحة» لأفراد المجتمع في ظل ظروف انتشار الوباء، ومرحلة التعافي.

وأكدت الدكتورة دعاء بركات أخصائية الطب النفسي للأطفال في مستشفى العين، التابع لشركة «صحة» أهمية تقوية الترابط بين أفراد الأسرة حتى يتمكن الأطفال والمراهقون من التعامل معها وتجاوزها، من خلال قضاء الوالدين وقتاً كبيراً ومفيداً معهم واكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم.

وقالت إن الشعور ببعض الخوف يعد أمراً اعتيادياً لأن الخوف غريزة طبيعية موجودة عند كل البشر، ويمكن أن يعد أمراً مرضياً عندما يكون غير طبيعي، وعندما يصبح للخوف تأثير كبير على الحياة اليومية للطفل، كأن يصبح غير قادر على اللعب، وغير قادر على الدراسة ولا تمضية وقت مع أهله، إلى جانب الشعور بصداع متكرر، وضربات قلب سريعة، ومغص، مشيرة إلى أنه إذا شعر الأهل بأن الطفل لديه أعراض الخوف المرضي، فلابد من مراجعة الطبيب المختص.

ونبهت الدكتورة دعاء بركات إلى مخاطر ترك الأطفال باستمرار ولأوقات طويلة مع الأجهزة الإلكترونية، وضرورة مراقبة ما يتابعونه، والحذر من حصولهم على المعلومات من المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، مجددة التأكيد على أهمية دور الأسرة، وأنها مصدر الأمان بالنسبة للأطفال والمراهقين.