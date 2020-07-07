شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 33 ألف منتسب في شرطة أبوظبي للوقاية من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”
اجرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع شركة «بيورهيلث»، أكبر مشغّل للمختبرات في دول مجلس التعاون، فحوصاً طبية للكشف عن فيروس «كورونا»، لنحو 33 ألفاً من منتسبي القيادة العامة، منذ إطلاق برنامج الفحص الطبي، خلال الأسبوع الثاني من أبريل، في مختلف أنحاء الإمارة.
وأوضح العميد خليفة الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، أن مشروع الفحص، يعمل ضمن ثلاثة فرق من خبراء الرعاية الصحية من شرطة أبوظبي و«بيورهيلث»، بالتزامن في الخطوط الأمامية للحملة، لتعزيز جهود الدولة في مكافحة «كورونا»، وتتضمن التسجيل، وتحليل «تفاعل البلمرة المتسلسل» (بي سي آر) للكشف عن الفيروس، والاختبار المعملي، وتقديم التقارير في كل مدن الإمارة.
وأوضحت المقدم الباحثة السريرية ثريا الهاشمي، مديرة إدارة الخدمات الطبية أن "الفرق المكلّفة على درجة عالية من الكفاءة، لتعزيز جهود الدولة في التعامل مع الوباء. مشيرة إلى التركيز على توفير الفحوص والحماية بشكل متواصل، حفاظاً على صحة المنتسبين ونزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية والموقوفين.
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