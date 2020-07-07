تنظيم برامج وفعاليات صيفية «عن بعد» في مدينة زايد

تنظم بلدية مدينة أبوظبي عبر قطاع عمليات البلدية الفرعية - بلدية مدينة زايد، عدداً من الفعاليات والبرامج الصيفية، عن بُعد، وتستمر حتى 30 يوليو، بعد أن لاقت استحساناً وتفاعلاً كبيرين من المجتمع. وتستهدف مختلف فئات المجتمع، لاستثمار أوقات الإجازة الصيفية بما هو مفيد، وتنمية قدرات ومهارات المشاركين عن بُعد، وتعزيز التواصل المجتمعي.

وأوضحت البلدية أن جميع الأنشطة والبرامج والمسابقات واللقاءات ستكون عن بُعد، بتطبيق «تيمز»، بالتعاون مع عدد من الشركاء كمجلس أبوظبي الرياضي، مستشفى بارين، المتطوعين، مدرسة الأرض السعيدة، مدرسة المهارات الخاصة، مركز أبوظبي للتوحد، مدرسة درويش بن كرم، أكاديمية جوفيت.

وأكد مركز بلدية مدينة زايد أنها حافلة بكثير من البرامج منها: مبادرة «معلومات تهمك»، وهي رسائل ترسل إلى الأهالي أسبوعياً تتضمن معلومات رياضية وثقافية، لتعزيز الجانب الرياضي والتشجيع على ممارسة الرياضة. و«سقياهم» وتشمل توزيع عبوات الماء البارد للعمال في المواقع، مع الالتزام بالاحترازات لمدة أربعة أسابيع. و«توعية» بالإجراءات الوقائية لمرض «كورونا» عن طريق مستشفى بارين. و«شكر الخط الأول من الأطباء»، وهي فيديوهات يسجلها الطلاب لنشر هذه المقاطع في برامج التواصل. و«سوق منتجات البيوت» وهي سوق مجتمعي لأهالي مدينة شخبوط، وسيكون عن بُعد، بدعوة الأهالي لإرسال صور لمنتجاتهم في مشاريعهم المنزلية لعرضها على برامج التواصل، لتشجيعهم ودعمهم.