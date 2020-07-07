مريضة كورية تتغلب على «كورونا» بزراعة رئتين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أطباء، إن مريضة بكوفيد-19 من كوريا الجنوبية، تتماثل للشفاء بعد جراحة لزراعة رئتين، بعد أن أمضت 112 يوماً على جهاز إعاشة متخصص وهي تاسع حالة فقط في العالم تخضع لهذه الجراحة مُنذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وجرى تشخيص حالة المرأة البالغة من العمر 50 عاماً بالمرض، ونقلت إلى المستشفى في أواخر فبراير الماضي، ثم أمضت 16 أسبوعاً على دعم من خلال عملية أكسجة غشائية خارج الجسم، والتي تتضمن تمرير دم المريض عبر جهاز يمد خلايا الدم الحمراء بالأوكسجين، وقال الأطباء الذين عالجوها، إن هذه أطول فترة يقضيها مريض بكوفيد-19 في العالم على هذا الجهاز.

وقال أستاذ طب الرئة في مستشفى القلب المقدس بجامعة هاليم، الدكتور باك سونج هون، إن عقاقير مختلفة لم تفلح في منع تدهور تليف الرئتين، ومنها عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا وكاليترا الذي يستخدم في علاج فيروس (اتش.آي.في)، ولم يترك ذلك خياراً سوى زراعة الرئتين، بينما قال مدير برنامج جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم بالمستشفى والذي أشرف على الجراحة، الدكتور كيم هيونج سون: احتمال نجاح زراعة الرئتين للمرضى الذين يعتمدون على الجهاز هي 50%، ولحسن الحظ كانت المريضة مُستعدة جيداً قبل الجراحة عندما وجدنا المتبرع.

من جهتها، رفضت المريضة الكشف عن شخصيتها أو إجراء مقابلة معها، ووصف الأطباء الذين أجروا الجراحة التي استمرت ثماني ساعات رئتي المريضة التالفتين بأنهما كانتا صلبتين مثل الصخر، وقال المستشفى، إن الجراحة هي التاسعة في العالم بعد إجراء ست جراحات مماثلة في الصين وواحدة في الولايات المتحدة وأخرى في أستراليا.