لاعبات بريطانيا للجمباز يفضحن طرق التدريب

تقدمت عشرات من لاعبات الجمباز (جمناستيك) البريطانيات بشكوى ضد مدربيهم وسط ادعاءات بتعرضهن للضرب والتجويع ومن ضمنهن بطلة سابقة في ألعاب الكومنولث تدعى ليزا ماسون. وجاء كشف اللاعبات عن واقعهن المرير بعد عرض «نتفليكس» فيلم «أثليت أي» عن لاري نصار طبيب منتخب أمريكا للجمباز الذي حكم عليه بالسجن 175 عاماً.

وقالت ليزا ماسون(38 عاماً) إنها تعرضت للأذى منذ سن العاشرة وكان المدربون يضعون تحتها عشباً صناعياً كي يجبروها على إبقاء قدميها مرفوعة ويجبرونها على التمرن حتى تدمى يداها وأضافت: «عندما نشعر بالألم كانوا يجبروننا على أخذ مسكنات ومواصلة التمرينات، بعد فترة لم تعد المسكنات تنفع، لذا لجأن لحقن الكورتيزون. وأذكر أنني أجبرت على المنافسة وأنا مصابة بشد عضلي من الدرجة الثالثة في كاحلي وكسر في ذقني».

وقالت كاثرين ليونز (19 عاماً) من جانبها: «انسحبت من الرياضة لأن المدرب ضربني بالعصا وعندما زاد وزني قليلاً منعني من الطعام أسبوعاً»، وأضافت إحدى اللاعبات التي لم تكشف عن هويتها: «الإيذاء النفسي والجسدي كان ممنهجاً وعادياً، علمونا أن الخوف من المدرب أهم من مهاراتنا في سبيل تحقيق إنجاز، لا أعرف الآن إن كنت رفعت مستوى أدائي لولا هذه الصرامة أم كنت سأبدع أكثر لو تركت على سجيتي».