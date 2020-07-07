دبي الملاحية تنجز 35% من البنية التحتية للمرحلة الأولى للمنطقة السكنية والتجارية

أعلنت مدينة دبي الملاحية عن إنجاز جديد في مشروع تطوير المنطقة السكنية والتجارية، حيث انتهت من استكمال ما يقارب 35% من أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المشروع الذي تبلغ قيمته 140 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في الربع الأول من عام 2021 على الرغم من التحديات المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

ويهدف تطوير المنطقة السكنية والتجارية إلى تعزيز مكانة مدينة دبي الملاحية كمزوِّد رائد للخدمات البحرية حيث تُركز هذه المرحلة من المشروع بصورة رئيسية على أعمال شبكات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار إضافة إلى تطوير وصيانة الشبكات القائمة في المناطق التي تم تنفيذها مسبقاً.

وأكدت مدينة دبي الملاحية أن جائحة كوفيد-19 لم تتسبب في حدوث أي تأخير ملحوظ، وأن المقاول الرئيسي يعمل بكامل طاقته للانتهاء من جميع أعمال المشروع وفقاً للجدول الزمني المعتمد منذ إرساء المرحلة الأولى للمشروع في الربع الثالث من عام 2019، كما أكدت مدينة دبي الملاحية حرصها على اتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان سلامة العمال، حيث التزم العمال بارتداء الكمامات والمحافظة على المسافات الآمنة المطلوبة بين بعضهم البعض والتعقيم المستمر لكافة المرافق بموقع المشروع.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «يمثل الإنجاز الذي تم إحرازه حتى الآن في تطوير المرحلة الأولى من المشروع، مصدر فخر لجميع العاملين فيه، فقد نجحوا في تحقيق هذا الإنجاز في ظل تحديات كبيرة لم يسبق لها مثيل. فهذا المشروع عند اكتماله سيوفر بنية أساسية فعّالة ومُستدامة لمدينة دبي الملاحية، مما يُمَكِنها من تقديم خدمات متطورة لمجتمع الأعمال والإسهام في تحقيق رؤية مطورينا الفرعيين في الموعد المُحدد».

المنطقة قيد التطوير

هي عبارة عن أراض متعددة الاستخدامات تم تخطيطها لتشمل مباني سكنية وتجارية ومكتبية ومرافق إدارية، إضافة إلى متنزه بإطلالات خلابة على البحر، بهدف توفير بيئة رائعة للعيش والعمل وسط مجتمع عصري نابض بالحياة.

وقد تم الانتهاء بالكامل من أعمال البنية الأساسية في المنطقة الواقعة بامتداد شارع الشيخ راشد داخل مدينة دبي الملاحية لخدمة أراضي المطورين الفرعيين بامتداد الواجهة البحرية كأولوية قصوى. وينصب التركيز الآن على أعمال إنشاء محطات الرفع والضخ، كما يجري تنفيذ أعمال شبكة الضخ المركزية لمدينة دبي الملاحية والمخصصة لمكافحة الحرائق وشبكة الري.

ويهدف المشروع إلى توفير جميع مكونات البنية الأساسية الرئيسية والثانوية اللازمة لدعم مجتمع حديث مثل: شبكات الطرق الرئيسية والثانوية، والمواقف العامة لـ 340 مركبة، ووحدات إنارة الطرق الموفرة للطاقة، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وشبكات مكافحة الحرائق والري، وشبكات الاتصالات، ومحطة للضخ، ومراكز صيانة للخدمات الحالية لتعزيز استدامة المشروع، إضافة إلى دعم اتصال المشروع بشبكة الطرق الرئيسية في إمارة دبي من خلال جسر مخصص لتسهيل حركة التنقل من وإلى المنطقة.

وخلال المرحلة الأولى لمشروع تطوير البنية الأساسية سيتم أيضاً ربط مدينة دبي الملاحية مع منطقة ميناء راشد التي تشمل فندق «كيو إي 2»، «مارينا فيوز»، «مارينا كيوبس»، «ماريناز»، «مارينا فتنس 72» والمرافق التجارية والسكنية الأخرى.