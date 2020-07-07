ريتشياردو يدافع عن الرافضين لثني الركبة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دافع سائق رينو للفورمولا 1 الأسترالي دانييل ريتشياردو عن امتناع 6 من زملائه السائقين لثني الركبة قبل سباق النمسا في افتتاح موسم الفورمولا1 مؤخراً الذي فاز به فالتيري بوتاس سائق مرسيديس، وكان شارل لوكلير سائق فيراري من موناكو والهولندي فيرستابن والفنلندي رايكونن ضمن الرافضين لثني الركبة واكتفوا بارتداء قميص كتب عليه «أنهوا العنصرية» على خلاف السائق البريطاني لويس هاميلتون وهو الوحيد الذي ارتدى «حياة السود مهمة» من بين الـ20 سائقاً.

وقال ريتشياردو: «جميع السائقين يرفضون العنصرية لكن البعض خشي من انتقادات في بلدانهم»، وغرد لوكلير من جهته: «تصرفاتنا في حياتنا اليومية أهم من الإشارات الرسمية التي قد تكون مثيرة للجدل في بعض البلدان، أنا لم أثن ركبتي لكن هذا لا يعني أنني أقل التزاماً بمكافحة العنصرية»، وكانت حركة «حياة السود مهمة» نشرت تغريدة الأسبوع الماضي دعمت فيها حقوق الفلسطينيين وطالبت بوقف تمويل الشرطة البريطانية ما دفع البعض بالنأي عنها.