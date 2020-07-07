دناتا تدعم جهود المدينة العالمية للخدمات الإنسانية

تبرّعت دناتا، بثلاث قطع من معدات مناولة البضائع إلى المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، وهي أكبر مركز للخدمات الإنسانية في العالم، وذلك لدعم جهودها في تسهيل نقل مواد الإغاثة والاستجابة السريعة للكوارث والأزمات على مستوى العالم، بما في ذلك جائحة «كوفيد-19».

وقامت دناتا بتسليم المعدات، التي شملت قاطرة جر وحاملي حاويات، إلى مستودعات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، ما سيتيح مناولة مواد الإغاثة العاجلة بسرعة وكفاءة، بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية والإمدادات الطبية.

وقال نائب رئيس أول عمليات المطار والسفر في دناتا ستيف ألين: «يسعدنا المساهمة في جهود الإغاثة التي تقوم بها المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في هذه الظروف الصعبة. ونأمل أن يسهم تبرعنا في مساعدة المنظمة وشركائها على تحقيق أهدافهم وإحداث تغيرات إيجابية في حياة المحتاجين. وسوف نواصل إطلاق مبادرات مفيدة لدعم المجتمعات».

من جانبه، وجّه المدير التنفيذي للمدينة للعالمية للخدمات الإنسانية جوسيبي سابا، الشكر لدناتا على مبادرتها وقال: «سوف تساعدنا معدات المناولة التي تبرعت بها دناتا، في نقل وتحميل المساعدات الإنسانية داخل مجمع المستودعات، كما ستعزز هذه المعدات مركز التعبئة والتغليف الجديد، الذي سيتيح لمنظمة الصحة العالمية تجميع اللوازم الطبية الضرورية لمكافحة كوفيد-19. وسوف تستفيد المنظمات الأخرى في تجهيز معدات وإمدادات إغاثة استجابة للأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم».

وفي إطار التزامها بإحداث تأثير إيجابي على الجهود الإنسانية، دأبت دناتا على إطلاق مبادرات عالمية. فقد أطلقت في عام 2014 برنامجها العالمي للمسؤولية الاجتماعية للشركات «دناتا فور جود»، وهي مبادرة يتولاها العاملون تهدف إلى توفير التعليم والمساعدة الإنسانية في أوقات الأزمات والحفاظ على الحياة البرية والطبيعة. ويتم تشجيع الموظفين على المشاركة من خلال التبرع وجمع التبرعات والتطوع في الخطوط الأمامية. وقدم موظفو دناتا على مدى السنوات الست الماضية، تبرعات مالية وتطوعوا وجمعوا تبرعات لدعم المجتمعات المحلية والجمعيات الخيرية التي تستوفي معايير الشفافية والمساءلة والتشريعات المحلية. وشملت هذه المبادرات جمع تبرعات لبناء ثماني مدارس أطفال في مناطق فقيرة لتوفير فرص حيوية تتيح لهم كسر حلقة الفقر من خلال التعليم.

وتوفر دناتا خدمات موثوقة وآمنة للمناولة الأرضية وخدمات الشحن والتموين منذ أكثر من 60 عاماً. وخلال عام 2019، ساعدت أكثر من 85 مليون مسافر، وناولت 700 ألف طن من الشحنات في دولة الإمارات.