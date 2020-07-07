أشبال إنجلترا يحرجون الكبار ويعلنون التحدي

سجل استئناف موسم الدوري الإنجليزي الممتاز حضوراً لافتاً للشباب، وبعد عام من الآن سيدخل منتخب الأسود الثلاثة استعدادات المراحل الأخيرة من التأهل لمسابقة أمم أوروبا 2020 التي تم ترحيلها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا، ومع إقامة جميع المباريات الأخيرة للمنتخب على ملعب ويمبلي وأمام مدرجات ممتلئة بالمشجعين غالباً، سيكون المدرب ساوثجيت أمام اختبار صعب في اختيار تشكيلته: هل من المخضرمين مثل ماركوس راشفورد وهاري كين؟ أم من الأشبال مثل جرينوود (18 عاماً) لاعب مانشستر يونايتد وفيل فودن (20 عاماً) لاعب مانشستر سيتي وبوكايو ساكا لاعب أرسنال (18 عاماً) ثاني أصغر لاعب إنجليزي يسجل لأرسنال بعد أليكس أوكسليد تشمبرلين.

ساوثجيت لم يغفل الأشبال في مبارياته السابقة مثل جيمس ماديسون وماسون ماونت وجادون سانشو وديكلان رايس وكالوم هودسون أودوي وأكبرهم سناً هو لاعب ليستر سيتي ماديسون ذو الـ23 عاماً بيد أنه أكد أكثر من مرة أنه «لن يفوز بأي لقب مع الأولاد» ويفضل الاعتماد على المخضرمين مثل الحارس بيكفورد والمدافع هاري ماجواير ولاعب الوسط جوردان هندرسون والمهاجمين رحيم ستيرلنج وهاري كين وراشفورد إلا في حال تعرض أحدهم لإصابة خطيرة أو تراجع مستواه بشكل دراماتيكي. ويرى ساوثجيت أن اللعب في الدوري شيء واللعب على الصعيد الدولي شيء آخر، ويعتقد أن تألق الأشبال مفيد لمخضرميه ويجبرهم على رفع مستواهم.

أكثر الأشبال جذباً للاهتمام الآن نجما قطبي مانشستر: فيل فودن وماسون جرينوود، الأول حصل على شهادة تميز من مدربه جوارديولا والثاني دفع المراقبين لتشبيهه بكريستيانو رونالدو وواين روني بعد تسجيله 15 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، وأظهرت الإحصائيات أن جرينوود أفضل من أسطورتي اليونايتد قبل بلوغهما سن الـ19، سجل رونالدو مرة واحدة وصنع هدفين بسن الـ18 رغم لعب 907 دقائق، ولعب روني 69 مباراة قبل سن الـ19 وسجل 15 هدفاً وصنع 8 أهداف، بينما جرينوود أمامه حتى الصيف المقبل ليسجل قبل عيد ميلاده الـ19، ومدرب اليونايتد سولسكاير شبه جرينوود بروني لكن برباتوف مهاجم النادي السابق قال إنه يذكره أكثر برونالدو.