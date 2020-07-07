شكرا لقرائتكم خبر عن «نيكاي» يتراجع أمام هبوط قياسي في إنفاق الأسر اليابانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض، الثلاثاء، بعد أن هبط إنفاق الأسر اليابانية بأسرع وتيرة على الإطلاق متأثراً بإجراءات العزل العام لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وإن كانت المكاسب القوية لسهم مجموعة سوفت بنك حدت من خسائر المؤشر القياسي للسوق.
وهبط مؤشر نيكاي القياسي 0.44% ليغلق على 22614.69 نقطة وينهي بذلك موجة صعود استمرت ثلاث جلسات بعد أن سجل الاثنين أعلى مستوى إغلاق منذ أوائل يونيو /حزيران.
وهوى مستوى إنفاق الأسر في اليابان 16.2% في مايو/ أيار حسبما أظهرت البيانات إذ أدت الجائحة إلى انخفاض شديد في الإنفاق على الفنادق والمواصلات والمطاعم.
لكن سهم سوفت بنك خالف المسار النزولي للسوق وارتفع 4.6% بعد عملية إعادة شراء لأسهمها بكميات كبيرة.
وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.34 في المئة ليغلق على 1571.71 نقطة. (رويترز)
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