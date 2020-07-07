بعد أوتاوا وتورنتو.. مونتريال تُلزم السكان بالكمامة في الأماكن العامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رئيسة بلدية مونتريال، فاليري بلانت، أنه سيتم فرض وضع الكمامات في كل الأماكن العامة المُغلقة في المدينة، بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد في كندا، اعتباراً من 27 يوليو/تموز الجاري.

وتحذو ثاني مدن كندا بذلك حذو أكبر مدينة تورونتو والعاصمة أوتاوا، عبر فرض وضع الكمامات في الأماكن العامة المُغلقة اعتباراً من الثلاثاء، وفسرت رئيسة بلدية مونتريال القرار، الاثنين، قائلة: ظهور بعض البؤر الجديدة في الأيام الماضية في ضواحي المدينة، يمكن أن تنسف الجهود التي بذلناها مُنذ بدء انتشار هذا الوباء.

وسيشمل هذا الإجراء، أيضاً، المتاجر والمراكز الرياضية والحانات والمطاعم، كما أوضحت، وأشارت بلانت أيضاً إلى أن عدداً من التجار أكدوا على التحديات اليومية التي يواجهونها عبر فرض احترام قواعد النظافة والتباعد الاجتماعي في مؤسساتهم، مضيفة: أن العودة إلى الوراء ستشكل كارثة بالنسبة للأرواح البشرية ولاقتصادنا، موضحة: سنترك بالتأكيد فترة تكيف وسماح لكي يصبح الجميع جاهزين.

وكانت حكومة كيبيك أعلنت الأسبوع الماضي، أن وضع الكمامات سيصبح إلزامياً في وسائل النقل العام في كل أنحاء المقاطعة اعتباراً من 13 يوليو/تموز الجاري، وسجلت كيبيك نصف عدد الإصابات في كندا مُنذ بدء الوباء والبالغة 105 آلاف حالة، وحوالى ثلثي الوفيات البالغة 8700 وغالبيتها في مونتريال وضواحيها.