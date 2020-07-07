شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 20 ألف وفاة بكورونا في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوزت "وفيات" فيروس كورونا في الهند 20 ألفاً، الثلاثاء، بينما زاد عدد الإصابات بصورة كبيرة قبيل تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة مُنذ شهرين وسط توقعات اقتصادية قاتمة، وسجلت البلاد 467 حالة وفاة جديدة، الثلاثاء، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 20160، كما سجلت 22252 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 719665 إصابة.

وتجاوزت الهند روسيا، الاثنين، لتصبح ثالث أكثر الدول تضرراً على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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