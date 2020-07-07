شكرا لقرائتكم خبر عن 6368 إصابة و 198 وفاة بكورونا في روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا، الثلاثاء، تسجيل 6368 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 694230.

وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا، إن 198 شخصاً لقوا حتفهم أيضاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 10494، بينما تماثل 463880 شخصاً للشفاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 6368 إصابة و 198 وفاة بكورونا في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.