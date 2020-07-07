«الشؤون الإسلامية» تعتمد 15 ممراً للتعقيم في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

اعتمدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، في أبوظبي، ممراً لتعقيم المصلين على بوابات 15 مسجداً في مدينتي أبوظبي والعين، يعمل بالطاقة الشمسية، ابتكره المواطن محمد الكعبي، المتطوع في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وانفردت ”الخليج 365” بنشر الابتكار يوم 22 يونيو.

وقال محمد الكعبي لـ ”الخليج 365”: إن الهيئة اعتمدت تركيب ممر التعقيم في 10 مساجد في مدينة أبوظبي، و5 مساجد في العين. مؤكداً سعادته بدعم الهيئة واعتمادها ابتكاره، وفخره بالإنجاز.

وأضاف أنه يعمل في الوقت الحالي، على تصنيع العدد المطلوب من الممر في ورشته الصغيرة داخل منزله، لتلبية طلب الهيئة. موضحاً أنه يستخدم في تصنيعه الألمونيوم، والبلاستيك، وألواح الطاقة الشمسية، وبطاريات لتخزين الطاقة، فضلاً عن جهاز دفع هوائي لرش المادة المعقمة.

وذكر أن الممر يتميز بكلفته المنخفضة التي لا تتعدى 4 آلاف درهم، وقدرته على العمل المتواصل، عبر وحدات تخزين الطاقة الشمسية. مؤكداً أن ابتكاره يأتي في إطار جهود دولة الإمارات الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأوضح أن الممر هو الابتكار الثاني له، بعد ابتكاره حقيبة التعقيم المحمولة، التي تعمل بالطاقة الشمسية أيضاً، وتستخدم في تعقيم المركبات الكبيرة، والأماكن المفتوحة، فضلاً عن المناطق المغلقة التي يصعب الوصول إليها بالأجهزة التقليدية.