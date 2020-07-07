مسارات جديدة للتعاون الثقافي بيــن الإمــــارات وأفغـــانسـتـــان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحثت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، في اجتماع «عن بعد»، مع محمد زاهر وزير الثقافة والإعلام في أفغانستان، تعزيز العلاقات الثقافية والإبداعية بين البلدين، وتطوير مسارات جديدة للتعاون.

وقالت نورة الكعبي: «نسعى إلى تكثيف الجهود مع الجانب الأفغاني لتطوير علاقاتنا الثقافية، وتعزيز شراكتنا في مختلف المجالات المعرفية والفنية، بما يسهم في تنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة توطّد علاقتنا من خلال أجندة ثقافية سنوية، ومبادرات مشتركة تسهم في فتح آفاق جديدة أمام المجتمع الإبداعي بين البلدين».

وناقشت الكعبي مع الوزير الأفغاني استضافة الأيام الثقافية الإماراتية الأفغانية في أبوظبي، بهدف بناء جسور التواصل، وتبادل الخبرات الفنية والثقافية، وتطوير أدوات التواصل الثقافي، والحوار الفكري والمعرفي، فضلاً عن تشكيل نافذة على ثقافة وتراث وتاريخ البلدين، والتعريف بآثار وتاريخ أفغانستان لدى الجمهور في دولة الإمارات، وتسليط الضوء على التراث الإنساني الأفغاني، والمشتركات الإنسانية بين البلدين.

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وثمنت مبادرة «سجادة السلام» التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد آل نهيان، لتعزيز ثقافة السلام والأمل بين النساء في المجتمع الأفغاني، ودعماً لحقوق أطفال أفغانستان ونسائها في التعليم، والصحة، والحياة الكريمة.

وتوفر مبادرة «سجادة السلام» آلاف الوظائف في مجال إنتاج السجاد اليدوي في أفغانستان، وتساعد في تحسين مستوى المعيشة في الريف الأفغاني، حيث يبلغ عدد العاملين في المبادرة أكثر من 4 آلاف عامل، 70% منهم من النساء من مختلف التخصصات، كما أن المبادرة ساهمت أيضاً في تطوير صناعة السجاد اليدوي الذي يشكل حالياً نحو 20% من الناتج المحلي في أفغانستان.

بدوره، أشار محمد زاهر إلى أن الإمارات وأفغانستان تربطهما علاقة طويلة الأمد تقوم على الاحترام المتبادل، وتشتركان في الكثير من الأمور المشتركة بينها الثقافة الإسلامية، مؤكداً أن هناك أكثر من 130 ألف أفغاني يعيشون في دولة الإمارات.