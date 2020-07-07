بيان من 9 دول عربية ترفض مخطط الضم الإسرائيلي

© REUTERS / POOL عمان - سبوتنيك. جاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، "رفض ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحذير من خطر الضم خرقاً للقانون الدولي، وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، والجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل". وتابع "ضرورة العودة إلى مباحثات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين" وأضاف "دعوة المجتمع الدولي اتخاذ مواقف وإجراءات واضحة ومؤثرة لمنع تنفيذ قرار الضم حماية للقانون الدولي وحماية للسلام".

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