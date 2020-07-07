شكرا لقرائتكم خبر عن «ارتفاع نسب توظيف السعوديين» يتصدر «تويتر».. ومغردون: مستبشرون برؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

مع إعلان الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2020م، تصدر وسم “#ارتفاع_نسب_توظيف_السعوديين” الأعلى تداولًا بالمملكة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وحول مؤشرات مشاركة القوى العاملة للسعوديين في الربع الأول منعام 2020م مقارنةً بالربع الرابع من عام 2019م، فقد انخفض معدل البطالة من (12.0%) إلى (11.8%)، حيث بلغ معدل بطالة المواطنات (28.2%) بانخفاض قدره (2.6) نقطة مئوية، في حين ارتفع معدل بطالة المواطنين الذكور (15 سنة فأكثر) حيث بلغ (5.6%) بارتفاع قدره (0.7) نقطة مئوية.

وأوضحت نتائج نشرة سوق العمل أن معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) بلغ (58.2%) محققاً بذلك ارتفاعاً بمقدار (1.8) نقطة مئوية مقارنةً بالربع الأول من عام 2019م، ويرجع الاستقرار في معدل البطالة وارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى زيادة أعداد المشتغلين في المسح، حيث بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للذكور (80.4%)، بينما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للإناث (25.4%).

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من جانبهم، عبر عدد كبير من المغردين عن تفاؤلهم الكبير بالخطط الرامية لزيادة نسب المواطنين العاملين بعدة مجالات ودعمهم، وفق رؤية 2030، حيث أعلنت عدد من الجهات خلال الفترة الماضية عن مبادرات نوعية تهدف لفتح آفاق عمل جديدة للشباب.

وقال المغرد “نايف بن بندر” تعليقًا على الهاشتاق: “اليوم ورغم الجائحة ورغم ما تسببت فيه من تراجع اقتصادي على جميع دول العالم إلا أن المملكة تسجل انخفاضًا في نسبة البطالة”.

بينما غرد المواطن “سعود التميمي” بقوله: “الفرق جداً واضح بين هذه السنة والسنوات السابقة فرق في انخفاض البطالة وأيضاً ارتفاع نسب التوطين بالوظائف وفي المستقبل بإذن الله بنشوف أرقام أعلى وأكبر وخاصة مع الرؤية”.

أما “نايف الروقي” فيرى أن انخفاض معدل البطالة ويقابله ارتفاع نسب توظيف السعوديين بنسبة 20.37% دلالة على العمل الكبير والمبادرات والبرامج اللي أطلقت لخدمة أبناء الوطن.