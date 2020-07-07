الحزب الدستوري الحر: راشد الغنوشي عرقل تصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية في تونس

وتابعت النائبة إن راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، عطل مشروع قانون في البرلمان يصنف جماعة الإخوان إرهابية.

وأضافت أن حزب "النهضة" التونسي تم تقديم طلب تأسيسه من شخص لم يكن موجودا في تونس، وأن أوراق تأسيس الحزب غير مكتملة وغير قانونية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أن "حركة النهضة حصلت على ترخيص حزب بالتحايل".

وتابعت "عدد من مؤسسي حزب النهضة حكم عليهم بأحكام قضائية وهو مخالف للقانون".

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ونفذ الحزب الدستوري الحر في تونس، يوم السبت الماضي، وقفة احتجاجية حاشدة أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة، احتجاجا على رفض البرلمان تخصيص جلسة عامة لمناقشة لائحة تقدم بها الحزب لتصنيف "الإخوان" كتنظيم إرهابي.

وقالت رئيس الحزب الدستوري الحر، وهو أحد أحزاب المعارضة، عبير موسى، إن البرلمان أصبح مسرحا للعنف ولتصفية الخصوم السياسيين عبر خرق القانون.

كما ذكرت أن "تونس في خطر في ظل هيمنة الإخوان"، معتبرة أن القضاء لا يقوم بدوره في ردع العنف السياسي.