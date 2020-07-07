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تحذير من مصر وفرنسا وألمانيا والأردن لإسرائيل

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© REUTERS / Leah Millis

وأصدرت الدول الأربع بيانا، وزعته وزارة الخارجية الألمانية بعد مؤتمر بالفيديو بين الوزراء، جاء فيه "نحن متفقون على أن أي ضم لأراض فلسطينية محتلة في عام 1967 سيكون انتهاكا للقانون الدولي وسيهدد أسس عملية السلام".

وأضاف البيان "لن نعترف بأية تغييرات في حدود 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع. نحن متفقون كذلك على أن هذه الخطوة سيكون لها عواقب خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وستشكل عقبة كبيرة أمام الجهود الرامية لتحقيق سلام شامل وعادل".

كما ذكر البيان أن التغييرات قد يكون لها أيضا عواقب على العلاقات مع إسرائيل، بحسب وكالة "رويترز".

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