الأمين العام للجامعة العربية يدين اغتيال الباحث العراقي هشام الهاشمي

القاهرة- سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة، "أدان السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات، اغتيال الباحث السياسي العراقي هشام الهاشمي على يد مسلحين مجهولين، مساء أمس الموافق 6 يوليو الجاري أمام منزله في بغداد".
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وأفاد مصدر أمني عراقي، أمس الاثنين، بمقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي على يد مسلحين مجهولين في العاصمة بغداد.
وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين أطلقوا النار باتجاه الهاشمي في منطقة زيونة ببغداد"، لافتا إلى أن "الهاشمي فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى".
وعلى إثر الاغتيال، قرر مجلس القضاء الأعلى العراقي تشكيل هيئة تحقيق من ثلاثة قضاة وعضو اعاء عام، تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وهشام الهاشمي هو من مواليد بغداد 1973، وهو مؤرخ وباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والجماعات المتطرفة، ومختص بملف تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وأنصاره.
ويعد الهاشمي متابعا للجماعات الإسلامية العراقية منذ عام 1997، عَمِل في تحقيق المخطوطات التراثية الفقهية والحديثية، مع أن تحصيله الأكاديمي بكالوريوس إدارة واقتصاد - قسم الإحصاء.
وتم اعتقال الهاشمي والحكم عليه بالسجن من قبل نظام صدام حسين، وقد خرج من السجن عام 2002، وبعد عام 2003 انصرف إلى العمل في الصحافة، وبدأ يشارك في كتابة التقارير والوثائقيات مع الصحف ومحطات التلفزة الأجنبية.
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