وذكرت صحيفة "الوطن" السورية نقلا عن مصادرها أن الجيش السوري استطاع القضاء على مجموعة إرهابية مسلحة تسللت من القاعدة الأمريكية في منطقة التنف باتجاه جبل البشري وتويتان شمال غربي السخنة. وبحسب الصحيفة تمكن الجيش السوري من إيقاع ثلاثة مسلحين قتلى وإلقاء القبض على ثلاثة آخرين ومصادرة كمية من الأسلحة والذخائر. وفي السياق ذاته، تمكنت وحدات من الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية من قتل عدد من مسلحي "داعش" الإرهابي والقبض على آخرين أحياء في مدينة تدمر في ريف حمص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام: الجيش السوري يقضي على مسلحين تسللوا من القاعدة الأمريكية في التنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.