مصر.. التحفظ مجددا على صفوت الشريف ونقله إلى السجن

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، حضر الشريف جلسة اليوم، وتحفظت عليه أجهزة الأمن بالمحكمة، لحين صدور قرار المحكمة، ثم جرى ترحيله إلى السجن.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بسجن الشريف 3 سنوات وتغريمه 99 مليونا و49 ألفا و974 جنيها، وببراءة نجله إيهاب في إعادة محاكمتهما في قضية الكسب غير المشروع.

وألزمت المحكمة الشريف برد المبلغ، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

وكان صفوت الشريف تقدم بطلب تصالح لجهاز الكسب غير المشروع، لتسوية القضايا المتهم فيها مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية محددا مبلغ 36 مليون جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبه إلى لجنة فنية لفحصه وتقدير قيمة المستحقات عليه والتي قدرت مبدئيا بنحو 210 ملايين جنيه.