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الجزائر تزيد ساعات حظر التجوال في 18 بلدية مع تزايد الإصابات بكورونا

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الجزائر- سبوتنيك وأفادت الوزارة، في بيان، بأن "ساعات الحجر الجزئي ستكون من الواحدة زوالا (من بعد الظهر) إلى غاية الساعة الخامسة صباحا لمدة خمسة عشر يوما وهذا ابتداء من اليوم الأربعاء 8 يوليو/ تموز".

© REUTERS / RAMZI BOUDINA

وأشارت إلى أن البلديات المعنية هي، سطيف، وعين أرنات، وعين عباسة، وأوريسيا، وعين ولمان، وقصر الأبطال، وقلال، وعين أزال، وعين الحجر، وبئر حدادة، والعلمة، وبازر سكرة، والقلتة الزرقاء، وبوقاعة، وعين الروة، وبني أوسين، وبيضاء برج "مركز" وعين الكبيرة.

وتابعت الوزارة أن "هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره على مستوى البلديات المذكورة ينجم عنه التوقف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات".

ويذكر أن إجمالي الإصابات بوباء "كوفيد19" في الجزائر بلغ 16404، توفى من بينهم 959. حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة.

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