الطيران الحربي العراقي يدمر سيارة مفخخة وأنفاق لـ"داعش"

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية على "فيسبوك": "تمكن أبطال طيران الجيش وأثناء تقديم الأسناد لقطعات الجيش ضمن قيادة عمليات صلاح الدين من تدمير عجلة مفخخة كانت متوقفة وتدمير نفق لعصابات "داعش" الإرهابية وأربع مضافات كان يستخدمها الإرهابيون كوكر لهم".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.