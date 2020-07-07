© Sputnik . Zain Al Abiden Shiban
وبين المصدر أن المجموعة المسلحة كانت تسللت من القاعدة الأمريكية غير الشرعية في التنف بمهمة استطلاعية وتخريبية باتجاه التوينان وجبل البشري بريف حمص.
وقال المصدر إن العملية تمت عبر كمين تم تنفيذه في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يقبض على "دواعش" ويقتل آخرين في البادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.