الجيش السوري يقبض على "دواعش" ويقتل آخرين في البادية

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وبين المصدر أن المجموعة المسلحة كانت تسللت من القاعدة الأمريكية غير الشرعية في التنف بمهمة استطلاعية وتخريبية باتجاه التوينان وجبل البشري بريف حمص.

وقال المصدر إن العملية تمت عبر كمين تم تنفيذه في المنطقة. صرح مصدر عسكري في ريف حمص لوكالة "سبوتنيك" بأن عناصر الجيش العربي السوري والأجهزة الأمنية في تدمر تمكنوا من قتل 3 مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي والقبض على ثلاثة آخرين (أحياء) في منطقة "جبل العمور" شمال غربي مدينة السخنة بريف حمص، وتم مصادرة ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر.وبين المصدر أن المجموعة المسلحة كانت تسللت من القاعدة الأمريكية غير الشرعية في التنف بمهمة استطلاعية وتخريبية باتجاه التوينان وجبل البشري بريف حمص.وقال المصدر إن العملية تمت عبر كمين تم تنفيذه في المنطقة.

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