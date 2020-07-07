روسيا تهدد بإغلاق معبر بين تركيا وسوريا مخصص للمساعدات

نيويورك/ بتول يوروك/ الخليج 365

تسعى روسيا لإغلاق معبر "أونجور بينار" بين تركيا وسوريا، وذلك عبر استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، بحسب مصادر دبلوماسية.

ويجري من خلال المعبر المذكور إدخال جزء من المساعدات أممية إلى النازحين في الشمال السوري، فيما لا تتطلب آلية المساعدات المطبقة منذ العام 2014، أي تفويض من جانب النظام السوري.

وتنتهي صلاحية الآلية الأممية في 10 تموز/يوليو الحالي، وذلك بعد تقليص مجلس الأمن الدولي عدد المعابر إلى اثنين هما "باب السلامة" بأعزاز و"باب الهوى" بإدلب.

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ونقلت الخليج 365 عن المصادر، أن روسيا تسببت عبر استخدام "الفيتو" في مجلس الأمن، بتقليص عدد المعابر المخصصة لإيصال المساعدات إلى سوريا، عبر الأراضي التركية، من 4 إلى معبرين.

فيما تعمل حالياً لإغلاق معبر "باب السلامة" أيضاً، والإبقاء على معبر حدودي واحد لهذا الغرض.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن 70 بالمئة من النازحين القاطنين في إدلب والبالغ عددهم قرابة 3 ملايين شخص، بحاجة للمساعدات الإنسانية.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد عبرت 8 آلاف و468 شاحنة مساعدات أممية إلى الشمال السوري، من خلال معبري "باب السلامة" و"باب الهوى"، 1613 شاحنة منها عبر "باب السلامة"، منذ مطلع العام الحالي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.