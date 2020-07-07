الرئيس التونسي يمنح الجنسية لـ 34 فلسطينيا

تونس / الخليج 365

وقع الرئيس التونسي قيس سعيد، أمرا رئاسيا بمنح الجنسية التونسية لـ135 شخصا، بينهم 34 فلسطينيا يقيمون في البلاد منذ عشرات السنوات.

غير أن "عراقيل إدارية" حالت دون حصولهم على الجنسية رغم إقامة بعضهم في تونس منذ عام 1982، وفق مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، نقلت عنه وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء الرسمية مساء الإثنين.

وأفاد المصدر أن منح الجنسية التونسية لـ34 فلسطينيا "يأتي في إطار حرص الرئيس على نُصرة القضية الفلسطينية، وأنه لا يمس بملف حق العودة.

فيما أوضح أن بقية الأشخاص الذين تمتعوا بالجنسية التونسية هم من جنسيات عربية وإفريقية.

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وقال إن الرئيس وقع الأمر "باعتبار أن منح الجنسية لطالبيها، خاصة ممن طالت إقامتهم في تونس، ولديهم رغبة واقتناع بالانتماء إليها، يعد حقا إنسانيا".

وأشار إلى أن "القانون التونسي لا يضع شروطا دقيقة لمنح الجنسية؛ ما يسمح باستعمال السلطة التقديرية".

وكانت جامعة الدول العربية قد أصدرت توصية تدعو إلى عدم منح الفلسطينيين جنسيات بلدان الإقامة "تثبيتا لحق العودة".

غير أن القانون التونسي يسمح بالحصول على الجنسية المزدوجة؛ مما يتيح للمعنيين بالقرار الرئاسي الحفاظ على جنسيتهم الفلسطينية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.