الجيش الصومالي يعلن مقتل اثنين من مسلحي "الشباب"

مقديشو/ الخليج 365

أعلن الجيش الصومالي، الثلاثاء، مقتل عنصرين من مسلحي حركة "الشباب"، إثر عملية عسكرية قرب مدينة بيدوة، جنوب غربي البلاد.

جاء ذلك في تصريح للجنرال محمد شيخ عبدالله عثمان، قائد الفرقة "60" بالجيش الصومالي، أوردته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد "سونا".

وقال عثمان، إن قوات الجيش "قتلت اثنين من عناصر حركة الشباب، وأسرت اثنين آخرين، في عملية عسكرية بمنطقة تبعد حوالي 30 كلم عن بلدة بيدوة (عاصمة إقليم جنوب غرب الصومال)".

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وقال إن "العملية العسكرية التي نفذها الجيش الوطني، أسفرت عن تحرير الأراضي، التي كان يحتلها في السابق مقاتلو "حركة الشباب"، وتسببت بخسائر فادحة (لم يحددها)".

وأضاف عثمان أن هذه العملية جزء من عمليات عسكرية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب في بلاده.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "حركة الشباب"، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.

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