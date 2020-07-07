كويتي يستنجد بالأمن لإنقاذه من ضرب زوجته له

وتوجه الأمن لمنزل الزوجية وحرر محضرا بالواقعة، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

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ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن مواطنا يسكن بمحافظة مبارك الكبير، اتصل بعمليات وزارة الداخلية واستنجد بهم لإنقاذه بعد تعرضه للضرب من قبل زوجته وشقيقتها في مسكنه بسبب خلافات شخصية.

وأشار المصدر إلى أن الزوج "زود رجال الأمن بعنوان منزله، وعلى الفور تم توجيه البلاغ إلى مديرية أمن مبارك الكبير، فانطلق إلى الموقع رجال الأمن حيث خرج لهم المبلّغ وقال إن زوجته وأختها تكاتفتا عليه ضرباً وهما داخل مسكنه".

وأشار المصدر إلى أن "رجال الأمن حصلوا على ثبوتيات الأطراف الثلاثة واقتادوهم إلى المخفر المختص، حيث سجلت قضية اعتداء بالضرب وأحيلوا إلى التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الزوجة وشقيقتها لما ارتكبتاه بحق المجني عليه".