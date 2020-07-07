الكويت... عودة "صلاة الجمعة" في المساجد ابتداء من 17 يوليو

وعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه المرئي برئاسة صباح خالد الحمد الصباح، وفيه تم تكليف وزير الأوقاف باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة صلاة الجمعة في المساجد، حسب صحيفة "الجريدة" الكويتية.

وحث مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين بتطبيق الاشتراطات الصحية تجنبا لانتشار العدوى بين المصلين.

وأعلنت الكويت، أمس، عن تسجيل 5 حالات وفاة و703 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا " عن الدكتور عبدالله السند، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 373 حالة فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 50644 .

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وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، أمس أيضا، شفاء 538 إصابة في الـ24 الساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من المرض في دولة الكويت إلى 41001.